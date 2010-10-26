ЄС готовий до компромісів з Україною в усіх питаннях, крім одного

Харків. 26 жовтня. УНІАН. Європейський Союз готовий до компромісів з Україною в усіх питаннях, крім порушення демократичних свобод.

Про це кореспонденту УНІАН заявив 25 жовтня у Люксембурзі комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ.

Він зазначив, що в ході сьогоднішньої дискусії під час засідання Ради закордонних справ ЄС міністри країн-членів висловилися за те, щоб наступний саміт ЄС-Україна, який відбудеться 22 листопада, пройшов успішно.

«На саміті будуть порушені усі важливі питання, такі як лібералізація візового режиму, угода про асоціацію, створення глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також підтримка реформ (в Україні – УНІАН)», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

«Також буде розмова про те, що обговорювалося минулого тижня в Європейському парламенті», - додав він. (20 жовтня Європарламент обговорив ситуацію в Україні. Під час цього обговорення багато депутатів висловили занепокоєння у зв’язку з повідомленнями про згортання демократії в Україні, обмеження фундаментальних прав і, зокрема прав на свободу слова, свободу ЗМІ та свободу зібрань – УНІАН).

«Це питання, в якому ми не є гнучкими і в якому не може бути компромісів», - наголосив С.ФЮЛЕ.

Комісар також вкотре наголосив, що ЄС зацікавлений в успішному саміті з Україною і в подальшому розвитку двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок в Люксембурзі проходило засідання Ради закордонних справ. Під час обіду міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорили, зокрема, підготовку до самміту ЄС-Україна, який має відбутися 22 листопада в Брюсселі.

Міністри обговорили основні політичні месиджі, які планується довести до керівництва України під час самміту.