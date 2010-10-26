В УЄФА відреагували на звинувачення проти України і Польщі

Харків. 26 жовтня. УНІАН. У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вважають безпідставними звинувачення у корупції при визначенні країн, що прийматимуть фінал чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав генеральний секретар УЄФА Джані ІНФАНТІНО, коментуючи заяву члена правління футбольної асоціації Кіпру Спіроса МАРАНГОСА про нібито наявність у нього доказів підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для одержання права на проведення фіналу Євро-2012.

Дж.ІНФАНТІНО зазначив, що керівництво УЄФА щодня отримує повідомлення про можливі факти корупції в організації.

«Якби ми займалися розслідуваннями усіх повідомлень, беззастережно довіряючи інформаторам, але не мали на жодних доказів, то нам би залишилося небагато часу для футболу», - сказав Дж.ІНФАНТІНО, якого цитують польські ЗМІ.

За даними телеканалу TVN24, С.МАРАНГОС ще декілька місяців тому повідомив УЄФА про корупцію під час визначення держав-організаторів Євро-2012. Представник Кіпру розраховував, що ця справа буде обнародувана ще влітку цього року. Він також мав зустрітися із керівником дисциплінарної комісії УЄФА Пітером ЛІМАХЕРЕМ, але до зустрічі не дійшло.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 жовтня, німецьке видання Sueddeutsche Zeitung написало, що член правління футбольної асоціації Кіпру С.МАРАНГОС нібито має докази підкупу Україною і Польщею членів виконкому УЄФА для одержання права на проведення фіналу Євро-2012. С.МАРАНГОС стверджує, що у корупційній операції на суму 11 млн. євро замішані п`ять членів виконкому УЄФА.

Колишній керівник Федерації футболу Польщі (PZPN) Міхал ЛІСТКЕВИЧ, який займався підготовкою польської заявки до УЄФА на проведення фіналу Євро-2012, відкинув заяву С.МАРАНГОСА.

Довідка УНІАН. Україна і Польща одержали право на проведення Євро-2012 у квітні 2007 року. Минулого року УЄФА затвердило організаторами турніру 4 польських і 4 українських міста.