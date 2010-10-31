Автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП в Польщі

Харків. 31 жовтня. УНІАН. У Польщі 30 жовтня сталось зіткнення автобуса польської фірми-перевізника з дітьми - громадянами України і легкового автомобіля з громадянами Чехії.

Внаслідок ДТП українські діти не постраждали, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС з посиланням на заступника міністра закордонних справ України Руслана ДЕМЧЕНКА.

«Жоден з пасажирів автобуса не постраждав», - підкреслив він.

За його словами, дипломатичним представництвом України у Кракові вжито вичерпних заходів, аби вирішити питання із заміною автобуса. «За сприяння Генконсульства України у Кракові дітей одразу ж було перевезено рейсовим автобусом до м.Бєльсько-Бяла та надано інший туристичний автобус. Усі учасники туристичної поїздки (47 громадян України) ввечері 30 жовтня вирушили у подальшу подорож додому», - зазначив Р.ДЕМЧЕНКО.

Як відомо, 30 жовтня о 12.20 біля м.Бєльсько-Бяла (Шльонське воєводство, Республіка Польща) сталось зіткнення автобуса, який перевозив дітей з Італії в Україну, і легкового автомобіля з громадянами Чеської Республіки.

Як повідомляв УНІАН, Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України із посиланням на заступника голови МЗС України Руслана ДЕМЧЕНКА напередодні повідомляв, що в Чехії було затримано екскурсійний автобус, яким подорожувала група харківських школярів (20 осіб).

«Підставою для затримання автобуса стала підозра в тому, що його свого часу було викрадено на території Польщі. Автобус належить українській туристичній фірмі «Сант Валентин» (м. Київ)», – сказав заступник міністра.

За його словами, МЗС оперативно втрутилося у цю справу, і для групи українських дітей було орендовано додатковий автобус, на якому вони безперешкодно продовжили екскурсійну подорож до м. Острава (Чехія).

«З керівництвом обслуговуючої туристичної компанії домовлено про направлення нового автобуса, який забере українських школярів із Чехії і доставить до України», – зазначив Р.ДЕМЧЕНКО.

Також він додав, що задіяним закордонним дипломатичним установам України доручено всебічно сприяти харківським школярам «у здійсненні їхньої туристичної поїздки».

МЗС продовжує тримати дану справу на контролі до повернення школярів на Батьківщину, повідомляє Департамент інформаційної політики відомства.