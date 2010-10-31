ВО «Свобода» заявляє про погану організацію виборів на Харківщині

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Партія «Свобода» вважає, що на Харківщині виборчий процес організований незадовільно..

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив кандидат у депутати від ВО «Свобода» Віктор ГОВОРУХА.

«Моє враження, що організація виборів погана. Люди стоять на вулицях, товпляться в коридорах. Ставлять регулювальників, запускають по троє, по п’ятеро. Я власно бачив, що молоді люди розвернулися, та, не дочекавшись, пішли», - сказав В.ГОВОРУХА.

Він припустив, що створення перепон для голосування дозволить певною мірою сфальсифікувати результат виборів після закриття дільниць.

«Я особисто вважаю, що це робиться для того, щоб мати поле для фальсифікації, коли самі цікаві моменти почнуться після закриття виборчої дільниці. Там почнуть виводити спостерігачів тих партій, тих політичних сил, які не подобаються владі. Залишити буде бажання тільки членів комісії, а як комплектували комісії, відомо», - підкреслив кандидат у депутати.

У свою чергу кандидат на посаду Харківського міського голови, голова Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА наголосив, що спостерігачі від ВО «Свобода» присутні не на всіх виборчих дільницях.