На Харківщині невчасно відкрилися 24 виборчі дільниці – «Батьківщина»

Харків. 31 жовтня. УНІАН. На Харківщині в цілому невчасно відкрилися 24 виборчі дільниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови Харківської обласної організації партії ВО «Батьківщина» Валерій ДУДКО.

В.ДУДКО спростував інформацію Центральної виборчої комісії про те, що всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. Він наголосив, що в Харкові та області в цілому невчасно відкрилися 24 виборчі дільниці.

«Я не розділяю оптимізму голови ЦВК, що в Багдаді все спокійно і ми відкрили всі виборчі дільниці вчасно. О 8.00 не відкрилися та розпочали роботу в Ленінському районі Харкова 3 дільниці, у Дзержинському – 3, у Київському – 1, у Комінтернівському – 3, у Орджонікідзевському – 2, у Зміївському районі – 1, у Харківському районі – 1, у Дергачовському районі – 2 і близько 8 дільниць у Московському районі», - сказав В.ДУДКО.

Крім цього він наголосив на великій кількості технічних порушень виборчого законодавства. За його словами, виготовлення виборчих бюлетенів, як документації суворої звітності, відбувалося без належного контролю та на підприємстві, що не має відповідного технічного оснащення та ліцензії. Це викликало те, що виборчі бюлетені були виготовлені «низької якості, з помилками» та у набагато більшій кількості.

Крім цього, за словами В.ДУДКО, дільниці № 324, 325 на Олексіївці в Харкові продовжують штампувати позначки «ВИБУВ» на бюлетенях.

В.ДУДКО також звернув увагу на «дивному» збільшенні кількості бажаючих голосувати за місцем проживання. Крім цього, за словами політика, в медичних закладах Харківщини стрімко збільшилася кількість хворих в стаціонарах.

За словами В.ДУДКО, у деяких бюлетенях помічені орфографічні помилки у виборчих бюлетенях та на поодинокі випадки підвозу виборців і продовження агітації.

В.ДУДКО підкреслив, що за всіма виявленими фактами складені протоколи та готуються звернення до суду. За словами В.ДУДКО, на Харківщині працює близько 5 тис. спостерігачів від ВО «Батьківщина» як здійснюють нагляд за додержанням виборчого законодавства, в тому числі застосовуючи відеотехніку.

Як передавав УНІАН, голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ заявив про те, що всі виборчі дільниці на Харківщині відкрилися вчасно й усі виборці мають можливість проголосувати.