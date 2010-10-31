«Батьківщина» не відкликала своїх людей з виборчкомів – Маляренко

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Жодних рішень щодо припинення роботи членів виборчих комісій від партії «Батьківщина» не приймалося.

Про це заявив перший заступник голови Харківської обласної організації «Батьківщини» Віталій МАЛЯРЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Зокрема, він зазначив, що до нього надійшла інформація про те, що членів дільничних комісій від партії «Батьківщина» масово провокують покинути свої робочі місця.

«Їм надходять пропозиції покинути комісії, мотивуючи це тим, що є нібито певне політичне рішення вищих партійних органів», - повідомив В.МАЛЯРЕНКО.

«Офіційно заявляємо, що жодних рішень щодо припинення роботи або відкликання членів комісій у Харкові і Харківській області не приймалося. Всі члени виборчих комісій і спостерігачі від партії «Батьківщина» продовжуватимуть свою роботу аж до закінчення підрахунку голосів і складання підсумкових протоколів», - наголосив В.МАЛЯРЕНКО.