Вступники в магістратуру обов’язково складатимуть іноземну

Харків. 2 листопада. УНІАН. Міністерство освіти і науки України запровадило обов’язковий іспит з іноземної мови при вступі у магістратуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК, коментуючи затверджені міністерством умови вступу до вищих навчальних закладів у 2011 році.

«Для вступаючих на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базового рівня бакалавра і повного освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста обов’язковим є екзамен з іноземної мови», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що це нововведення було зроблено у зв’язку з тим, що, на думку Д.ТАБАЧНИКА, кожен майбутній науковець має володіти хоча б однією іноземною мовою.