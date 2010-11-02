Експерти оцінюють вибори як демократичні попри їх погану організацію

Харків. 2 листопада. УНІАН. Українські експерти оцінюють місцеві вибори як демократичні попри їх погану організацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Якщо вибори - це дзеркало демократії, то наше дзеркало демократії виявилося десь кривим, надтріснутим, погнутим, деформованим, але загалом воно відобразило реальні переваги виборців», - сказав директор Київського інституту управління імені Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО.

На його думку, головний результат виборів - це те, що вони виявилися конкурентними і демократичними. При цьому він відзначив, що вибори продемонстрували прояви політичної поляризації суспільства.

У свою чергу керівник корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка» Костянтин МАТВІЄНКО вважає, що під час передвиборної кампанії у опозиції була можливість донести до виборців свою позицію. Проте експерт відзначає погану організацію виборів.

Крім того, президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що явка виборців в 30-50% свідчить про те, що в країні зростає апатія.