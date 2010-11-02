«Батьківщина» закликає харків’ян захистити свій вибір на користь Авакова

Харків. 2 листопада. УНІАН. Харківська міська організація партії «Батьківщина» закликає мешканців міста захистити свій вибір на користь Арсена АВАКОВА на виборах мера.

Про це йдеться у заяві голови Харківської міської організації «Батьківщини» Андрія РУДЕНКА, переданій УНІАН прес-службою БЮТ.

«На виборах Харківського міського голови переміг Арсен АВАКОВ. Це факт, який ні в кого не викликає сумніву. Так само ні в кого не викликає сумніву, що суперник АВАКОВА намагається підтасувати результати і присвоїти перемогу. Весь горезвісний адмінресурс міста і області працює на це», – йдеться у заяві.

А.РУДЕНКО зазначив, що «Батьківщина» передбачала такий розвиток подій і ще в ході виборчого процесу звертала увагу громадськості та правоохоронних органів на факти підготовки масових фальсифікацій. Серед них він назвав виготовлення бюлетенів з порушеннями чинного законодавства: без належного оформлення договорів з поліграфічними підприємствами, без ведення підрахунку виготовленої кількості і без охорони, маніпуляції суспільною свідомістю, зокрема, оприлюднення сумнівних рейтингів, нібито, від імені Комітету виборців України, публікації в підконтрольних ЗМІ, що формували думку, ніби харків`яни вже зробили свій вибір і альтернативи немає.

Він заявив, що «фінальна частина плану з підтасовування результатів виборів - фальсифікація результатів. На тих виборчих дільницях, на яких було очевидно лідерство АВАКОВА, почалися масові затримки підрахунку голосів і суттєво зросла кількість бюлетенів, визнаних недійсними». А.РУДЕНКО сказав, що у роботі виборчих комісій спостерігається хаос, спровокований тервиборчкомом. Це і затримка видачі бюлетенів, і запізніле інформування про вибування одного з кандидатів, і плутанина в приміщенні самої комісії, і абсолютно неприпустимі умови роботи для членів дільничних виборчих комісій на етапі здачі виборчої документації.

За його словами, все це говорить про те, що ситуація розвивається за запланованим владою сценарієм. «І протистояти цій технології харків`яни можуть тільки разом! Харків зробив свій вибір. Тепер настав час його захистити!» – йдеться у заяві.

З цією метою він закликав домогтися проведення чесного та об`єктивного розслідування всіх виявлених порушень виборчого процесу, перерахунку бюлетенів на тих дільницях, де результати викликають обґрунтовані сумніви у спостерігачів, фіксації реального результату виборів, а у разі істотного впливу фальсифікації на достовірність підсумків голосування – проведення повторних виборів.

«Це забере час і зажадає зусиль. Але це єдино можливий, цивілізований, демократичний процес встановлення істини. Ми не будемо грати за правилами наших опонентів. Ми будемо просуватися до мети правовим шляхом. Я закликаю всіх харків`ян відповідально поставитися до свого вибору, не дати вкрасти в себе голоси та не дозволити підмінити результати виборів!» – йдеться у заяві.

Також А.РУДЕНКО закликав Президента Віктора ЯНУКОВИЧА втрутитися у ситуацію, що склалась. «Я звертаюся до Президента України Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА. Вікторе Федоровичу! Якщо ви миритеся з ТАКИМИ виборами в Харкові, з ТАКИМ підрахунком результатів – припиніть говорити про демократію в Україні. Або втрутьтеся!» – заявив А.РУДЕНКО.