Протокол підписаний, Кернеса проголосили мером Харкова

Харків. 5 листопада. УНІАН. Харківський міськвиборчком затвердив протокол за результатами виборів харківського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС.

За Г.КЕРНЕСА проголосувало 130 352 виборців.

Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 608 голосів.

На третій позиції - кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у неї - 79 639 голосів.

Всього у голосуванні взяло участь 444 тис. 282 особи. 11 тис 67 бюлетенів визнані недійсними.

За таке рішення проголосували 10 членів комісії, проти - 3.