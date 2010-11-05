Харківські і Бєлгородська область підписали договір про співпрацю
22:01, 05 листопада 2010Харьків
0 0
Підписи поставили губернатори
Харків. 5 листопада. УНІАН. Сьогодні за результатами засідання спільної українсько-російської робочої групи з питань розвитку прикордонного співробітництва Губернатором Бєлгородської області Євгеном САВЧЕНКОМ і головою Харківської облдердаміністраціі Михайлом ДОБКІНИМ був підписаний протокол про співробітництво між Харківською і Бєлгородською областю.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, представники обох сторін висловили зацікавленість у налагодженні, розширенні і поглибленні співробітництва, в тому числі створенні спільної постійно діючої україно - російської робочої групи з прикордонних питань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter