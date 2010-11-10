Тимошенко підтримає звернення Авакова до Європейського суду
«В українські суди нема сенсу звертатися»
Харків. 10 листопада. УНІАН. Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО підтримує намір кандидата на посаду мера Харкова Арсена АВАКОВА звернутися до Європейського суду з прав людини стосовно фальсифікацій під час виборів мера міста.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила у вівторок під час прес-конференції.
За словами лідера «Батьківщини», те, що нині відбувається під час судових процесів навколо виборів мера Харкова свідчить про заангажованість судової системи. «Це свідчить про те, що в суди звертатися немає ніякого сенсу», - сказала вона.
Саме тому, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, вона підтримуватиме звернення А.АВАКОВА та інших кандидатів на інші посади до Європейського суду із захисту прав людини. «Я вважаю, що коли відсутнє правосуддя в нашій країні, то треба звертатися до тих судів, які можуть встановити справедливість», - додала вона.