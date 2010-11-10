Клюєв відкриє окружну дорогу у Харкові

Харків. 10 листопада. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ завтра візьме участь у відкритті Харківської окружної дороги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, після урочистої церемонії відкриття дороги, яка відбудеться о 15.00, планується підхід А.КЛЮЄВА до преси.

Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ГАК «Автомобільні дороги України». Субпідрядники – «Альтком» (Донецьк), трест «Дніпродорбуд» і ВАТ «ДРСУ-33» (Харківська область).

У ході капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 км, реконструйовані мости через річки Лопань і Харків.

Дорога повністю відкрита для руху з 27 жовтня.