У Харкові в День незалежності Польщі слухатимуть Шопена

Харків. 12 листопада. УНІАН. Сьогодні в Палаці студентів Харківської національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого з нагоди річниці Відновлення Незалежності Польщі відбудеться концерт польської піаністки Барбари КАРАСКЕВИЧ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Генеральному консульстві Республіки Польща в Харкові, піаністка виконає твори видатних польських композиторів Яна Ігнація Пандеревского та Фредерика Шопена.

Довідка УНІАН. Б.КАРАСКЕВИЧ є лауреатом багатьох польських та міжнародних нагород: IV Міжнародного конкурсу ім. К. Шимановського у Лодзі та нагороди «Найкращий Поляк» Міністерства культури та мистецтва; «Естрадне мистецтво молоді» ХХІХ Фестивалю польської фортепіанної музики у Слупську, а також особливої нагороди за найкраще виконання творів К. Шимановського; XXVII та ХХVІІІ Конкурсу на Мистецьку стипендію ім. Ф. Шопена у Варшаві; Конкурсу музики ХХ століття у Варшаві; Всепольського конкурсу ім. В. Моцарта у Ґданську.

Піаністка виступає з концертами у залах Польщі, Великобританії, Німеччини, Іспанії, Португалії, Норвегії, Австрії, Чехії, Естонії, Молдови, Македонії, Мексики, виконуючи сольні та симфонічні концерти, камерну музику.

Репертуар музикантки охоплює твори від музичного бароко до сучасної музики. Вона записала у своєму виконанні твори польського композитора Романа Статковського на двох дисках, готує третій. Останнім часом записала також фортепіанні твори британського сучасного композитора Міхаеля Гарретта, для написання яких він черпав натхнення з джазу та шотландського фольклору.