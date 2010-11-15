Влада Харкова рекомендує припинити майдан

Харків. 15 листопада. УНІАН. Харківська міськрада рекомендує згорнути наметове містечко на площі Свободи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, таке рішення було ухвалене сьогодні на погоджувальній комісії «у зв`язку з початком підготовки міста до новорічних свят».

«У планах міської влади підготувати Харків до новорічних свят. Ми повинні враховувати інтереси більшості харків’ян. Тому рекомендуємо звільнити площу від наметів до кінця дня вівторка», - сказав заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради Олександр НОВАК.

Як передавав УНІАН, 9 листопада, у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів. На сьогодні в наметовому містечку розташовані 27 наметів. Територія табору огороджена символічною стрічкою та дерев’яними триногами.