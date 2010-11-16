Сьогодні у Харкові більшість служб таксі не приймають замовлень
Акція проти прийняття Податкового кодексу
Харків. 16 листопада УНІАН. Сьогодні більшість служб таксі Харкова не приймають замовлень.
Як повідомив кореспонденту УНІАН голова профспілки таксистів України в Харківській області Сергій СТАРЦЕВ, таким чином розпочато акцію протесту проти прийняття в Україні нового Податкового кодексу.
За його словами, замовлення не приймаються з 8-ї голини ранку, і цією акцією, яка триватиме до 16.00, охоплено понад 75% ринку перевезень Харкова.
У ці хвилини, повідомив С.СТАРЦЕВ, на центральну площу Харкова – майдан Свободи з’їжджаються автомобілі таксі, де о 12.00 розпочнеться мітинг. Його співорганізаторами виступають Харківська профспілка підприємців, а також Клуб підприємців Харкова. Очікується, додав він, що на майдані Свободи сьогодні зберуться близько однієї тисячі автомобілів таксі.