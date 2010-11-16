Сьогодні у Харкові більшість служб таксі не приймають замовлень

Харків. 16 листопада УНІАН. Сьогодні більшість служб таксі Харкова не приймають замовлень.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова профспілки таксистів України в Харківській області Сергій СТАРЦЕВ, таким чином розпочато акцію протесту проти прийняття в Україні нового Податкового кодексу.

За його словами, замовлення не приймаються з 8-ї голини ранку, і цією акцією, яка триватиме до 16.00, охоплено понад 75% ринку перевезень Харкова.

У ці хвилини, повідомив С.СТАРЦЕВ, на центральну площу Харкова – майдан Свободи з’їжджаються автомобілі таксі, де о 12.00 розпочнеться мітинг. Його співорганізаторами виступають Харківська профспілка підприємців, а також Клуб підприємців Харкова. Очікується, додав він, що на майдані Свободи сьогодні зберуться близько однієї тисячі автомобілів таксі.