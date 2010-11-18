У Харкові пройдуть продовольчі ярмарки

Харків. 18 листопада. УНІАН. У листопаді та грудні на площі Свободи будуть проводитися продовольчі ярмарки.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, розпорядження про це підписав губернатор Михайло ДОБКІН.

У ярмарках візьмуть участь сільгоспвиробники області, а також підприємства переробної та харчової промисловості.

Планується, що, оскільки ціни на ярмарках будуть нижчими середньообласних, це дозволить уникнути традиційного передноворічного підвищення цін на продукти харчування.

Згідно із затвердженим графіком, ярмарки будуть проведені 20 - 21 і 27 - 28 листопада з 8.00 до 16.00, а також з 1 по 30 грудня в цей же час щодня.

Крім цього, до кінця грудня планується затвердити графік проведення продовольчих ярмарків на Площі Свободи в 2011 році.