Сапронов знає спосіб боротьби із зарплатою в конвертах

Харків. 18 листопада. УНІАН. Заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ вважає, що боротися із зарплатою в конвертах можна за допомогою морального впливу на керівників підприємств.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, при цьому віце-губернатор посилається на досвід сусідів.

«Про це свідчить відповідний досвід Дніпропетровської області. Кілька років тому там під час ефіру новин державної обласної телекомпанії рядком, що біжить, йшла інформація про те, що на такому-то підприємстві, де такі-то обсяги виробництва, найнижча в регіоні заробітна плата. Це підприємство не перерахувало гроші до Пенсійного фонду, через що певна кількість людей не може отримати пенсію. Ефект від такої дії був величезним: у 2007 році порівняно з 2006 надходження податку з доходів фізичних осіб на Дніпропетровщині зросла у півтора рази. Гадаю, така «шокотерапія» зможе вплинути і на керівників підприємств Харківської області, які декларують на величезних виробництвах мінімальні зарплати, вручаючи працівникові основну частину суми в конверті», - сказав Ю.САПРОНОВ.