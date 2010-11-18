Харківщина знизила обсяги будівництва

Харків. 16 листопада. УНИАН. У січні-жовтні 2010 року підприємства Харківської області власними силами виконали будівельних робіт на суму 2390813 тис. грн. - 89,9% обсягу будівництва за відповідний період минулого року.

Про це повідомили кореспонденту УНИАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОГА.

За даними облстату, структура будівельних робіт за видами будівельної діяльності в області порівняно з аналогічним періодом 2009 року практично не змінилася. Скорочення обсягів будівельних робіт відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт із завершення будівництва, обсяги яких збільшилися на 23,4%.

Відзначається, що на загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, які займаються будівництвом будівель і споруджень (частка в загальному обсязі - 93,3%), серед яких на 24,2% скоротили обсяги робіт підприємства, котрі здійснюють будівництво будинків. Темпи робіт з установки інженерного встаткування будинків і споруд (частка в загальному обсязі - 6,2%) знизилися на 8,9%.

У ГУ статистики відзначають, що з початку року не працювали 25,9% від загальної кількості будівельних підприємств, але за обсягами виконаних будівельних робіт серед регіонів України Харківська область посідає третє місце, поступаючись Києву й Донецькій області.