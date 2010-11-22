ДТП у Вовчанському районі: троє загиблих
14:31, 22 листопада 2010Харьків
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Серед загиблих 11-річна дитина
Харків. 22 листопада. УНІАН. У Вовчанському районі Харківської області внаслідок зіткнення автомобілів «Mitsubishi» та «ГАЗ-2410» загинули водій та двоє пасажирів останнього, у тому числі 11-річна дитина.
Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.
Ще один пасажир автомобіля «ГАЗ-2410» та водій «Mitsubishi» госпіталізовані.
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