У Харкові будівельники ледь не зірвали мітинг підприємців

12:43, 25 листопада 2010
Харьків
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Харків. 25 листопада, УНІАН. У Харкові під час мітингу підприємців проти Податкового кодексу, який відбувався перед будівлею Харківської облдержадміністрації, проходили будівельні роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, коли там на Майдані Свободи зібралося близько 1 тис. мітингувальників, почав працювати вантажний кран на автомобільній платформі, який вивантажував будівельні матеріали для святкового новорічного облаштування площі.

Активісти, скандуючи «Кран геть!», добилися того, щоб будівельну техніку прибрали з місця проведення акції.

Також, за словами активістів, у Харкові сьогодні не працює Салтівський і Центральний ринки, а також припинив роботу Барабашовський ринок, де сьогодні відбулися перевірки за участю податківців.

На Площі Свободи кількість мітингувальників постійно збільшується. Рух вулицею Сумською не перекривався.

 

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