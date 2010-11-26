Харків. 26 листопада. УНІАН. Директора Турніру, керівник МОК «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ відзначив прогрес Харкова в підготовці до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про значний прогрес міста в підготовці до Євро-2012 М.ЛУБКІВСЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції, присвяченій презентації Талісманів Євро-2012 в Харкові.

«Я хотів би відзначити прогрес, який останнім часом досягнув Харків у процесі підготовки», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він наголосив на тому, що на Харківщині сформувалася відповідальна управлінська команда, яка у співпраці з МОК та УЄФА проводитиме турнір у Харкові.

«В місті формується управлінська команда, яка займатиметься Євро. Мені дуже приємно, що міська та обласна команда прислуховується до рекомендацій УЄФА і Місцевого організаційного комітету. І сьогодні ми спільно говоримо про команду, яка проводитиме турнір», - зауважив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що сьогодні продовжується вирішення транспортних проблем міста, оновлюється рухомий склад міського транспорту.

«Окрім того є сьогодні розуміння транспортних проблем і концепції мобільності. Як ви знаєте, одержана перша партія автобусів, оновився транспортний склад, окрім того визначено координатора транспортних питань у місті», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що в місті вирішуються проблема з тренувальними базами. За його словами, українські тренувальні бази вже користуються популярністю в європейських збірних через свою високу якість.

«Сьогодні Харків, окрім того, що має вже прекрасний стадіон «Металіст», вирішується проблема з тренувальними центрами. Українські тренувальні центри користуються великим інтересом у національних збірних, які, можливо, у разі кваліфікації гратимуть на полях України та Польщі», - сказав він.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ підкреслив, що після проведення фінальної частини Євро-2012 в країні залишиться безліч інфраструктурних об’єктів, буде вирішено багато законодавчих проблем.

«Окрім прекрасного свята УЄФА після себе залишить спадщину футбольну, яка, я переконаний, буде корисною для всіх», - підсумував М.ЛУБКІВСЬКИЙ.