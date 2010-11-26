Колесников проінспектує підготовку Харкова до Євро-2012

Харків. 26 листопада. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ наступного тижня проінспектує підготовку Харкова до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, присвяченій презентації Талісманів Євро-2012, сказав Харківській міській голова Геннадій КЕРНЕС, відповідаючи на питання журналістів про хід підготовки тренувальних баз у Харкові.

«Я думаю, що ми скоординуємо наші дії, тим більше, що нам стало відомо, що наприкінці місяця сюди приїде віце-прем’єр-міністр Борис Вікторович КОЛЕСНИКОВ для дослідження нашої роботи», - сказав Г.КЕРНЕС.

«За нашими даними, Борис Вікторович має наприкінці листопада відвідати Львів, а з міста Львів приїде до Харкова», - додав мер.

Г.КЕРНЕС підкреслив, що хід підготовки Харкова до Євро-2012 знаходиться під його посиленим контролем. При цьому він наголосив на важливості вчасного фінансування ходу підготовки приймаючих міст.

«Я гадаю, що ми внесемо корективи, ми встигаємо. Впевнений у тому, що тут важливо й фінансування, впевнений у тому, що держава та уряд будуть враховувати питання, пов’язані з підготовкою Євро в Україні, а відповідно й у Харкові», - наголосив Г.КЕРНЕС.

Як передавав УНІАН, Директор турніру, керівник МОК «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ відзначив прогрес Харкова в підготовці до Євро-2012, у тому числі й високу якість тренувальних баз.