Завтра представлять нового начальника міліції Харкова

Харків. 1 грудня. УНІАН. У четвер новий начальник Харківського міського управління міліції буде представлений особовому складу.

Про це повідомляє ІА «МОСТ-Харьков» з посиланням на Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України в Харківській області.

Як повідомлялося, попередній начальник міського управління міліції Олександр БАРАННИК подав у відставку 7 листопада.

У прес-службі ГУ МВС повідомили, що новим начальником став Микола ФОМЕНКО, який до цього обіймав посаду заступника начальника обласного управління міліції.