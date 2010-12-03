У Києві пройде виставка «Сучасна скульптура Харкова»

Харків. 3 грудня. УНІАН. 8 грудня у Києві в Будинку художника відкриється виставка «Сучасна скульптура Харкова».

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Передбачається, що у виставці візьмуть участь провідні майстри: Фелікс і Людмила Бетліємскі, заслужений діяч мистецтв України Олександр Рідний, Володимир Кочмар (Гран-Прі триєнале скульптури в Києві 2009 р.), Сергій Сбітнєв, Олександр Ковальов, Ганна Іванова, Валерій Пирогов, Катіб Магмедов, Саїд Ахмеді, Володимир Лемешко.

Це перша колективна виставка майстрів харківської скульптурної школи за роки незалежності України. Фелікс Бетліємський - головний організатор виставки. Твори виставки презентують станкову скульптуру широкого діапазону тематичних і жанрових інтересів: портрети, анімалістика, сюжетні фігуративні композиції, рельєф, декоративні твори.

Постійна участь харківських скульпторів у всеукраїнських та міжнародних виставках, у скульптурних симпозіумах і триєнале давно сприяло стійкому авторитету харків`ян у культурному житті країни. Організація виставки в Києві, інтерес до її проведення - ще один показник творчих успіхів харківських скульпторів, зазначається у повідомленні.