У неділю на сході сніг з дощем

Харків. 18 грудня. УНІАН. Завтра в Україні очікуються складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, хуртовини, у південних, східних та подекуди у центральних областях мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у східних областях місцями сильні опади.

Вдень у західних областях без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах, крім Криму, ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, у західних областях місцями 13-15° морозу, вдень 4-9° морозу. У південних та східних областях вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. У Криму дощ, температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Київській області у неділю вночі очікується сніг, слабка хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу. У Києву температура вночі близько 10°, вдень 5-7° морозу.