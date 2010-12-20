Завтра до Харкова навідається Колесников

Харків. 20 грудня. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ завтра, 21 грудня, візьме учать у відкритті станції метро «Олексіївська» в Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, повна програма візиту Б.КОЛЕСНИКОВА до Харкова на цей час уточнюється.

Довідка УНІАН. «Олексіївська» - станція Харківського метрополітену. Розташована на Олексіївській лінії метро. Після відкриття стане кінцевою станцією цієї лінії. Станція колонного типу, неглибокого залягання. Будівництво станції «Олексіївська» розпочалося 2004 року. Заплановане на 2006 рік відкриття кілька разів переносилося.