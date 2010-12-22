У Харківській міськраді сформовані фракції
11:47, 22 грудня 2010Харьків
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«Сильна Україна» ще думає
Харків. 22 грудня. УНІАН. У Харківській міськраді 6-го скликання створено ряд фракцій, повідомив на сесії міської ради міський голова Геннадій КЕРНЕС.
Найчисленніша - фракція Партії регіонів у складі 70 депутатів, яку очолив Олександр ЖДАНОВ.
До фракції ВО «Батьківщина» увійшло 13 депутатів на чолі Андрієм РУДЕНКОМ.
Свою фракцію утворили комуністи і позапартійні. Вона нараховує 8 осіб. Голова - Олексій ПЕРЕПЕЛИЦЯ.
Фракції депутатів від партії «Сильна Україна» перебуває у стадії формування, зазначив Г.КЕРНЕС.
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