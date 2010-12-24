Сьогодні відновив роботу харківський аеропорт

Харків. 24 грудня. УНІАН. Сьогодні відновив роботу харківський міжнародний аеропорт, який протягом двох попередніх діб не міг працювати у зв’язку з густим туманом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації підприємства, 24 грудня аеропорт у повному обсязі приймає і відправляє літаки у всіх напрямках до країн Європи та Азії.

За словами представника аеропорту, у п’ятницю згідно з графіком до кінця доби буде забезпечено близько восьми як внутрішніх, так і міжнародних авіарейсів, зокрема, на Київ, Москву, Стамбул.

Не відбувся лише єдиний авіарейс Відень-Харків-Відень, зазначив співрозмовник агентства.