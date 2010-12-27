Ярославський має намір достроково здати й тимчасовий термінал

Харків. 23 грудня. УНІАН. Підготовка Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012 йде з випередженням графіків.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Віталій НЕДАШКОВСЬКИЙ, заступник генерального директора зі стратегічного розвитку компанії New Systems A.m (група DCH) - оператора Міжнародного аеропорту «Харків».

Коментуючи процес реконструкції аеропорту, він зазначив, що на даний час активною ділянкою роботи є будівельний майданчик тимчасового терміналу аеропорту.

«На сьогоднішній день вже завершені роботи з облаштуванню фундаментів, добігає кінця монтаж основних несучих металоконструкцій», - сказав В.НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що до проектування та будівництва тимчасового терміналу були залучені ті ж самі компанії, що займалися спорудженням зданого в експлуатацію нового пасажирського аеровокзалу: проектна організація - ТОВ «Аркстоун», генеральний підрядчик - ТОВ «Стальконструкція». Обсяг інвестицій становить 5 млн. дол., їх планується освоїти до осені 2011 р. Під час проведення Євро-2012 тимчасовий термінал працюватиме в реверсному режимі з пропускною спроможністю 1000 пасажирів на годину.

За словами В.НЕДАШКОВСЬКОГО, тимчасовий термінал буде виконувати не лише функцію забезпечення встановлених УЄФА норм пропускної спроможності аеропорту на час проведення у Харкові Євро-2012, але й стане невід’ємною частиною аеровокзального комплексу. Після проведення континентальної першості тимчасовий термінал буде перетворено на ангар для бізнес-авіації – тут забезпечуватиметься зберігання, обслуговування та ремонт літаків. Даний об’єкт буде схожий на вже споруджений у Харкові аеровокзал. Ангар матиме такий же скляний фасад, з тильного боку - ворота. За фасадом розміститься шоу-рум компаній, які представляють в Україні інтереси виробників літаків і вертольотів.

Загальна площа тимчасового терміналу становитиме 5184 кв. м, 25% займатиме шоу-рум і 75% - інфраструктура бізнес-авіації.

Як повідомляв УНІАН, процес підготовки Міжнародного аеропорту «Харків» до Євро-2012 передбачає реконструкцію аеродрому і будівництво аеровокзального комплексу з модернізацією інфраструктури аеропорту. Роботи з підготовки аеровокзальної частини повністю фінансуються за рахунок приватного інвестора - Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, бенефіціара групи DCH. У серпні 2010 р. з випередженням графіків був зданий в експлуатацію новий термінал, а також переобладнана привокзальна площа. До Євро-2012 буде реконструйоване історичне приміщення аеровокзалу.

На час проведення континентальної першості в 2012 р. аеропорт «Харків» матиме 3 термінали із пропускною спроможністю понад 2550 пасажирів на годину (1300 пас./год. новозбудований термінал, 1000 – тимчасовий і 250 – нинішній, працюючий. За висновком фахівців, після завершення робіт Харків може стати одним з найбільших центрів авіаційного сполучення на території України.