Девіча перевели в дубль Металіста?
20:21, 08 січня 2011Харьків
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Кращий бомбардир ЧУ 2007/2008 йде з команди?
Харків. 8 січня. УНІАН. Найкращий снайпер «Металіста» цього сезону Марко Девіч переведений у «дубль» команди.
Про це повідомляє «Террикон».
Гравець уже завтра має почати тренуватися разом з резервістами.
Причиною такого рішення є відсутність домовленості між клубом та гравцем щодо нової угоди екс-серба.
Вочевидь Девіч залишить команду найближчим часом.
На знімку: Марко Девіч бореться за м`яч у матчі Ліги Європи з італійською Сампдорією.
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