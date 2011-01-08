Девіча перевели в дубль Металіста?

Кращий бомбардир ЧУ 2007/2008 йде з команди?

Харків. 8 січня. УНІАН. Найкращий снайпер «Металіста» цього сезону Марко Девіч переведений у «дубль» команди. Про це повідомляє «Террикон». Гравець уже завтра має почати тренуватися разом з резервістами. Причиною такого рішення є відсутність домовленості між клубом та гравцем щодо нової угоди екс-серба. Вочевидь Девіч залишить команду найближчим часом. Чемпіон На знімку: Марко Девіч бореться за м`яч у матчі Ліги Європи з італійською Сампдорією. Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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