Прокуратура ще раз перевірить «Міськелектротранс»

Харків. 10 січня. УНІАН. Прокуратура проведе додаткову перевірку за фактом невиплати зарплати працівникам Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, прокурор області Євген ТЮРІН скасував постанову прокуратури м. Харкова про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом невиплати заробітної плати працівникам «Міськелектротрансу».

Постанову скасовано з метою «додаткового детального вивчення ситуації», що останніми місяцями склалася на цьому підприємстві, зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками перевірки прокуратура Харкова напередодні відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом невиплати зарплати на КП «Міськелектротранс». «Органами прокуратури відмовлено в порушення кримінальної справи у зв’язку з тим, що не повністю вина за невиплату заробітної плати лежить на керівництві цього підприємства», - сказав на брифінгу 5 січня перший заступник прокурора Харківської області Олександр КИРИЛЮК, коментуючи результати перевірки органами прокуратури факту невиплати зарплати на комунальному підприємстві.

За його словами, керівництво КП «Міськелектротранс» не мало реальної можливості виплатити заробітну плату своїм працівникам.

Наприкінці грудня у Харкові працівники КП «Міськелектротранс» провели кількаденний страйк з вимогами виплати зарплат. Протягом 4 днів на маршрути не виходили близько 360 тролейбусів і трамваїв всіх чотирьох міських депо. Загальна сума заборгованої зарплати колективу «Місьелектротрансу» на момент страйку становила 22,4 млн. грн., і її не сплачували із серпня 2010 р.

Страйкарі вимагали, зокрема, негайної виплати зарплат за кілька місяців включно з авансом за грудень, термінового створення комісії з вивчення ситуації на КП «Міськелектротранс», звіту на сесії міськради директора підприємства Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО, проведення звітних профспілкових зборів у всіх депо з метою перевиборів керівництва профкомів, припинення реорганізації «Міськелектротрансу» в підприємство «Харківпас» і закриття тролейбусного депо №2 та Жовтневого трамвайного депо, а також припинення ліквідації маршрутів і транспортних розв’язок у Харкові.

23 грудня Харківська облрада виділила з обласного бюджету для виплати зарплат страйкарям 5 млн. грн. За даними міського голови Геннадія КЕРНЕСА, загалом для виплати заборгованих зарплат колективу «Міськелектротрансу» мало надійти 13 млн. грн., близько 8 млн. грн. з яких - від Кабінет міністрів України.

Працівникам «Міськелектротрансу» було виплачено заборговану зарплату за серпень і вересень 2010 року. 25 грудня працівники підприємства припинили акцію протесту.