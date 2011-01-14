На Харківщині в 2010 році КРУ виявило порушень на 3,9 млрд. грн.

Харків. 14 січня. УНІАН. На Харківщині в 2010 році Контрольне-ревізійне управління в ході перевірок виявило фінансових порушень на загальну суму 3,9 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на прес-службу КРУ в Харківській області.

У тому числі виявлено порушень, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 443,0 млн. грн. – у 4,8 рази більше, ніж у 2009 році.

У цілому фінансові порушення виявлені на 985 об’єктах із 1017 перевірених. Обсяг охоплених ревізіями і перевірками загальнодержавних та комунальних фінансових і матеріальних ресурсів становив 62,5 млрд. грн.

Недоотримання ресурсів встановлено на 807 перевірених об’єктах на загальну суму 74,3 млн. грн. (в 2,9 рази більше, ніж за попередній рік). На 99 об’єктах виявлені нецільові витрати державних ресурсів на загальну суму 35,6 млн. грн. (у 4 рази більше попереднього року).

Незаконні витрати ресурсів на суму 330,3 млн. грн. (у 5,9 рази більше минулорічного показника) виявлені на 919 об’єктах (на 90% від загальної кількості перевірених). Недостачі ресурсів на суму 2,8 млн. грн. (у 2,5 рази більше) встановлені на 340 об’єктах.

Порушення, що не призвели до втрат, однак є передумовою їх виникнення, встановлені на 837 об’єктах (на 82% перевірених) на загальну суму 3,5 млрд. грн. (у 2,3 рази більше, ніж в 2009 році), з них 2,8 млрд. грн. - оплата за державні кошти вартості товарів, робіт і послуг без проведення процедур закупівлі.

Відповідні заходи, вжиті по відношенню до порушників, дали змогу відшкодувати 208,9 млн. грн. втрат фінансових і матеріальних ресурсів (47% виявлених), а також усунути або попередити порушення, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 561,9 млн. грн. (79% виявлених).

За 2010 рік КРУ в Харківській області пред’явлено 132 позови до суду щодо відшкодування винними особами збитків та ініціювало пред’явлення 162 цивільних позови, за результатами розгляду яких до адміністративної відповідальності притягнуто 2872 особи, на 1161 особу накладено дисциплінарні та матеріальні стягнення. На розгляд правоохоронним органам передано 522 матеріали контрольних заходів, порушено 127 кримінальних справ.