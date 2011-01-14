Генпрокуратура наполягатиме на екстрадиції Данилишина

Харків. 14 січня. УНІАН. Генеральна прокуратура України наполягатиме на екстрадиції екс-міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА.

Про це у коментарі коресподнету УНІАН у Харкові сказав заступник генерального прокурора Віктор ВОЙЦИШЕН.

«Будь-яка кримінальна справа має судову перспективу. Будемо наполягати на його видачі, на екстрадуванні», - сказав В.ВОЙЦИШЕН.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня ухвалило рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі.

За словами його адвоката Ігоря ФОМІНА, сьогодні, 14 січня, Б.ДАНИЛИШИН був випущений на свободу за рішенням міського суду столиці Чехії.