Підвищення цін на продукти харчування в січні-лютому не очікується

Харків. 19 січня. УНІАН. У січні та лютому причин для підвищення цін на продукти харчування Харківській області немає.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління розвитку споживчого ринку Олександра ПЕНСЬКОГО.

За його словами, визначальним фактором у тому, що в січні і лютому не буде підвищення цін, є традиційно низький споживчий попит на продукти харчування.

«Є фактори ризику, які можуть впливати на ціни на продукти харчування. Є сезонні фактори, вони стосуються молочних продуктів, яєць. Але ми повинні враховувати період, у якому ми зараз живемо: всі основні закупівлі були проведені в кінці грудня, а в січні купівельний попит різко падає. У лютому він також буде невеликий, тому нас найбільше хвилює питання обігу роздрібної торгівлі - що ми отримаємо в січні-лютому. Попит упав, немає причини для підвищення цін», - сказав О.ПЕНСЬКОЙ.