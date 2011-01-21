Слідчий попався на хабарі у 4200 грн.

Харків. 21 січня. УНІАН. Слідчим відділом прокуратури Харківської області порушено кримінальну справу щодо слідчого одного з районних відділів Головного управління МВС України в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, слідчий підозрюється в одержанні хабара в розмірі 4200 грн. «за внесення недостовірних даних до матеріалів кримінальної справи щодо відсутності попередніх судимостей особи з метою уникнення в подальшому покарання у вигляді позбавлення волі».

Справу порушено за ч.2. ст.368 Кримінального кодексу України за матеріалами відділу внутрішньої безпеки в Харківській області СВБ ГУБОЗ МВС України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді застави. У справі триває слідство, повідомили у прес-службі.