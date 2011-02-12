Кіно: в ролику про Харків відсутній пам’ятник Леніну (фото)

16:51, 12 лютого 2011
Харьків
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Готуємося до Євро-2012

Харків. 12 лютого. УНІАН. У рекламному ролику «Увімкни Україну. Євро-2012», який транслюється на європейських телеканалах, в кадрах про Харків стертий пам’ятник Леніна на майдані Свободи.

Як передає кореспондент УНІАН, користувачі інтернету можуть пересвідчитися в цьому, зосередивши увагу на 47-49-й секундах перегляду ролика.

Багатометровий пам’ятник Леніну у Харкові, який мав би виднітися в кадрах про столицю Слобожанщини та її центральну площу – майдан Свободи, зовсім відсутній.

Коментарі представників харківської влади поки що з цього приводу не пролунали.

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