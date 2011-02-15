Україна у 2011 р. має повернути 80 млрд. грн. боргів – Янукович
13:30, 15 лютого 2011Харьків
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«Рік буде дуже важким»
Харків. 15 лютого. УНІАН. Україна у 2011 році повинна повернути близько 80 млрд. грн. зовнішніх боргів.
Як передає кореспонденту УНІАН, про у ході розширеного засідання у Харкові Регіонального комітету з економічних реформ заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.
«Ми близько 80 млрд. грн. повинні віддати борги в цьому році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Він наголосив, що, зважаючи на такі зобов’язання, а також на значні видатки бюджету, пов’язані з фінансуванням державної програми підготовки до Євро-2012, «2011 рік буде дуже важким».
При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що поставлені завдання країна здатна подолати. «Це вже наш обов’язок», - сказав він.
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