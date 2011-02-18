Спецоргани знешкодили у Харкові банду перевертнів

Харків. 18 лютого. УНІАН. Працівники Управління СБУ спільно з прокуратурою та МВС України в Харківській області знешкодила злочинне угруповання насильницького спрямування, до якого входили колишні офіцери МВС України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, організатори та активні учасники злочинного угруповання були затримані в ніч з 16 на 17 лютого ц.р. бійцями спецпідрозділу «Альфа» СБУ.

Перед тим було встановлено, що шестеро мешканців Харкова організували схему вимагання грошових коштів від підприємців, які займалися реалізацією продукції на території регіону. Зловмисники, зокрема, здійснювали пограбування підприємців, відбираючи у них товари народного споживання та реалізовуючи їх через підконтрольних торговців.

До складу злочинного угруповання входили четверо колишніх співробітників МВС у віці від 25-ти до 35-ти років, які раніше посідали офіцерські посади у підрозділах з боротьби з економічною злочинністю та кримінального розшуку.

За матеріалами Управління СБУ прокуратурою Харківській області порушені кримінальні справи за ознаками ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений у великих розмірах).

Здійснюються заходи з документування їхньої причетності до низки інших тяжких злочинів, повідомили у прес-центрі.