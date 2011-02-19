Харків. 19 лютого. УНІАН. У Харківській області в колонії засуджений перерізав собі вени.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Держдепартаменту з питань виконання покарань, це сталося в Жовтневій виправній колонії №17 для хворих на туберкульоз (Балаклійський район) 17 лютого близько 3-ї години ночі.

За даними прес-служби, засуджений Б. 1986 року народження (ч. 3 ст.187 ККУ - розбій, 8 років позбавлення волі) був знайдений на своєму спальному місці у непритомному стані. Він прибув у колонію для лікування легень і скоїв спробу суїциду.

Засуджений одразу був доправлений у палату інтенсивної терапії, де йому медики надали допомогу. За висновком лікарів, він лезом від станка для гоління наніс собі кілька поверхневих порізів лівої руки та глибоким порізом ушкодив вену на правій руці.

За час перебування в колонії засуджений Б. не перебував на спецобліку як особа, схильна до суїциду. Термін його ув’язнення закінчувався у вересні 2012 року.

За даним фактом проводиться перевірка, повідомили у прес-службі.