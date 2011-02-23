Харківська міськрада стала на бік чорнобильців

Харків. 23 лютого. УНІАН. Харківська міськрада звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Верховної ради та уряду з пропозицією відхилити законопроект № 7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», який, на думку депутатів, утискує інтереси чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до центральних органів влади держави було ухвалене сьогодні на сесії міськради.

Своє позицію депутати мотивують необхідністю не допустити обмеження конституційних прав громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Вони закликають врахувати численні звернення чорнобильських громадських організацій, їхню стурбованість станом життєзабезпечення цієї соціальної категорії людей.

У звернення зазначається, що депутати міськради підтримують вимоги чорнобильських організацій Харкова, які висловлюють своє бачення проблем і пропонують провести консультації з органами центральної влади для досягнення прийнятних рішень.

Як повідомляв УНІАН, з 26 січня по 14 лютого в Харкові представники чорнобильських ветеранських організацій проводили мітинг з вимогою зберегти їхні соціальні пільги. Учасники акції вимагали не ухвалювати зареєстрований 14 січня у Верховній раді законопроект №7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», згідно до якого, за словами активістів, «урізаються пільги чорнобильців, дітей війни, ветеранів праці, ветеранів силових структур та інших».

Як відомо, у парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення. Так, планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, вчителів, вчених, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. У проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг визначатиметься рішеннями уряду.