В Ізюмі струмом убило двох чоловіків

Харків. 9 березня. УНІАН. На Харківщині внаслідок ураження електричним струмом загинуло двоє чоловіків.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, обидва чоловіки 1979 років народження без укладання трудової угоди працювали вантажниками на одному з приватних підприємств у місті Ізюм.

На території приватного підприємства внаслідок недотримання техніки безпеки кранівником відбувся обрив дроту електричної мережі, у результаті чого двоє вантажників, які в цей завантажували металобрухт до товарного вагону, були смертельно травмовані електричним струмом.

Видимих ознак насильницької смерті на тілах загиблих не виявлено, повідомили в ЦЗГ.