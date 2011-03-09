Харківські спиртзаводи вироблятимуть технічний спирт і біопаливо

Харків. 9 березня. УНІАН. Спиртзаводи очікує серйозне реформування: крім виробництва питного спирту, вони будуть виробляти технічний спирт і біопаливо.

Про це повідомив під час перебування у Харкові перший заступник міністра агропромислової політики України Микола БЕЗУГЛИЙ.

«Спиртзаводи очікує серйозне реформування. Крім виробництва питного спирту, яке завантажує наші спиртзаводи лише на 24%, у Міністерстві розроблена велика програма виробництва технічного спирту та біопалива. Це дозволить збільшити виробництво спирту в Україні в 2,5 рази. Всі харківські заводи будуть працювати за цією програмою», - сказав М.БЕЗУГЛИЙ.

Він також зазначив, що розташований у Харківській області Івашківський спиртзавод - один з тих заводів, які будуть виробляти лише технічний спирт для потреб хімічної промисловості.

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