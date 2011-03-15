У харківському СІЗО повісився заарештований

Харків. 15 березня. УНІАН. У Харківському слідчому ізоляторі наклав на себе руки заарештований чоловік.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, тіло чоловіка було виявлено під час ранкового обходу режимного корпусу СІЗО у камері, в якій утримувалися четверо осіб.

За даними прокуратури, 71-річний чоловік повісився, прив’язавши мотузку до верхнього спального місця та зробивши петлю на шиї.

За фактом суїциду ув’язненого проводиться перевірка, в ході якої буде дано оцінку діям адміністрації слідчого ізолятора при організації нагляду за вказаним слідчо-заарештованим.

Цей чоловік 1940 року народження був заарештований у лютому цього року за замах на вбивство співмешканки та вбивство доньки своєї співмешканки.