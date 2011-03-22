Ярославський взявся за 2-гу чергу будівництва тренувальної бази Металіста

Харків. 22 березня. УНІАН. 22 березня група DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО розпочала реалізацію проекту будівництва другої черги навчально-тренувальної бази ФК «Металіст» у селищі Високе, що за 15 кілометрів від Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі DCH, об`єкт зводиться у рамках програми підготовки Харкова до Євро-2012 і буде включати в себе 33 додаткових номери, а саме: 3 котеджі класу «люкс», 6 номерів класу «напівлюкс» та 24 стандартні номери.

Загальна місткість 1-й і 2-ї черг бази «Металіст» згідно з вимогами УЄФА становитиме 65 номерів.

Як повідомлялося раніше, під час проведення у Харкові фінальної частини континентальної першості тут розміститься одна з команд-учасниць Турніру.

За даними прес-служби, на цей час тривають роботи із заливу фундаменту будівель. Здача об`єкта в експлуатацію намічена на кінець 2011 р. Загальний обсяг інвестицій у проект будівництва бази становить 19 млн. дол., у тому числі на частку 2-ї черги припадає 6 млн. дол. Фінансування на 100% здійснюється за кошти власника групи DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012.

Паралельно з проектуванням 2-ї черги бази «Металіст» фахівцями DCH розроблена програма використання комплексу по закінченню турніру Євро-2012 в якості об`єкта готельної інфраструктури Харківщини. Об`єкт розташований у мальовничій місцевості, характеризується підвищеним рівнем комфортності, і, відповідно, являє потенційний інтерес для гостей Харкова як заміський готель, зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ споруджує за власні кошти 5-зірковий готель Kharkiv Palace на 180 номерів на головній площі міста - майдані Свободи. Сума інвестицій у будівництво Kharkiv Palace перевищить 100 млн. дол. Під час проведення матчів Євро-2012 в готелі буде розміщено цільові групи УЄФА. Тут також буде знаходитися штаб-квартира УЄФА у Харкові - відповідний договір з місцевим оргкомітетом цієї організації був підписаний на початку березня 2011 р.

Довідка УНІАН. Група DCH реалізує Комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка включає реконструкцію ряду об`єктів спортивної інфраструктури міста (включаючи стадіон «Металіст») і Міжнародного аеропорту «Харків». Загальний обсяг інвестицій у програму становить 250 млн. дол.