Харків’янка отримала 8 років за спробу продати дитину

Харків. 23 березня. УНІАН. Суд на 8 років позбавив волі харків’янку, яка хотіла продати свою однорічну дитину за 25 тисяч доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, такий вирок виніс Дзержинський райсуд Харкова 19-річій ніде непрацюючій мешканці Харкова.

Встановлено, що восени 2010 року вона, дізнавшись від знайомих про родину, яка хоче всиновити дитину, запропонувала придбати свого однорічного сина за 25 тис. дол. Жінка мала ще старшу 4-річну дитину, стосовно якої вже була позбавлена батьківських прав.

Після обговорення з «покупцями» умов, часу та місця купівлі-продажу, молода мати забрала дитину з дитбудинку, куди остання була поміщена під час хвороби матері, та отримала в лікарняному закладі необхідні медичні довідки про стан здоров`я малюка. Відразу після отримання документів жінка зустрілася на території закладу з «покупцями» та одержала від них частину зумовленої суми – 15 тис. дол. Вона написала розписку про одержання грошей, проте, залишити територію лікарні не змогла, оскільки була затримана працівниками міліції.

Жінку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини, вчинені стосовно малолітнього). Їй призначено покарання у вигляді 8 років і одного місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.