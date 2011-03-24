На Харківщині син убив свою матір і повісився

Харків. 24 березня. УНІАН. На Харківщині син убив свою 84-річну матір і потім сам повісився.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в селищі Катеринівка Лозівського району.

За інформацією ЦЗГ, до лозівської міліції звернувся голова сільради. Він розповів, що вже з десять днів односельці не бачили 84-річну сусідку. З нею разом проживав її син. Коли його запитали, куди поділася мати, відповів, що нібито поїхала до родичів у Полтаву. Це здалося підозрілим, адже жінка останнім часом не дуже добре почувалася. Зателефонувавши до Полтави, голова сільради дізнався, що вона до родичів не приїжджала. Тоді голова вирішив звернутися до міліції.

Працівники міліції, яким довелося зламати двері хати, у коридорі виявили повішеним 48-річного сина зниклої жінки. Причини такого вчинку чоловік пояснив у двох передсмертних записках. Він написав, що, вбивши матір, зрозумів, який страшний злочин скоїв, і не може з цією провиною жити. У дальній кімнаті було виявлене понівечене тіло жінки.

За словами сусідів, чоловік останніми роками ніде не працював, пиячив і відбирав у матері гроші, що й призвело до трагедії.