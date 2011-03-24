У Харкові за погрози водіям битою з роботи вигнали інспектора ДАІ (відео)

У Харкові з органів внутрішніх справ звільнено інспектора ДАІ, який погрожував водіям фізичною розправою.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Харківській області.

У ході службового розслідування за зверненням автолюбителів було встановлено, що 22 березня на Харківській об’їзній дорозі, біля наряду ДАІ, який здійснював нагляд за дорожнім рухом, зупинився автомобіль «КІА Cerato». Водій і пасажир спостерігали за роботою працівників Державтоінспекції та проводили відеозйомку їхніх дій.

За деякий час біля «КІА» зупинився ще один автомобіль.Чоловік, який вийшов з нього, погрожуючи автолюбителям фізичною розправою, вимагав «припинили переслідування та відеозйомку працівників ДАІ».

Правоохоронці встановили, що громадянам погрожував державтоінспектор відділу ДАІ з обслуговування Харківського району.

«За порушення службової дисципліни та недотримання норм професійної і службової етики працівника ДАІ звільнено з органів внутрішніх справ. Також за неналежний контроль за станом службової дисципліни вжито заходів дисциплінарного впливу до керівника відділу ДАІ Харківського району», - йдеться у повідомленні прес-служби ДАІ області.