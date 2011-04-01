Попит на квитки на матчі Євро-2012 є рекордним за всю історію чемпіонату

Харків. 1 квітня. УНІАН. Понад 12 мільйонів осіб з 206 країн зареєструвалися на сайті УЄФА, щоб купити квитки на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться у 2012 році в Україні та Польщі.

Згідно з повідомленням УЄФА, яке має УНІАН, попит на квитки на матчі Євро-2012 є рекордним за всю історію проведення європейської футбольної першості. Зокрема, уболівальники подали 12 млн. 149 тис. 425 заявок, що на 17% більше в порівнянні з Євро-2008.

Майже 90% усіх бажаючих придбати квитки - громадяни України та Польщі.

Близько 3% заявок було зареєстровано з Німеччини та по 1% - з Росії та Швейцарії, решта з інших держав.

600 тисяч квитків на матчі Євро-2012, що становить трохи більше 40% усіх квитків, буде розподілено на спеціальній лотереї між усіма, хто зареєструвався на сайті УЄФА у березні. Лотерея відбудеться 21-22 квітня. Решту квитків УЄФА розподілить між національними федераціями футболу України та Польщі.

«Грандіозний успіх продажу квитків підтверджує величезний інтерес футбольних уболівальників до фіналу Євро-2012 у Польщі та Україні й доводить, що подію з нетерпінням очікують не лише в державах, які проводять чемпіонат, але в усьому світі», - зазначає УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, реєстрація бажаючих придбати квитки на Євро-2012 тривала з 1 лютого по 31 березня. Квитки коштуватимуть від 30 до 600 євро.