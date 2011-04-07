Міліція Фрунзенського РВ незаконно утримувала чоловіка

Харків. 7 квітня. УНІАН. Прокуратура Фрунзенського району Харкова порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райвідділу міліції.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора Олександра КИРИЛЮКА.

До прокуратури звернувся 19-річний громадянин із заявою щодо скоєння стосовно нього неправомірних дій працівниками Фрунзенського райвідділу Харківського міського управління міліції ГУ МВС України в Харківській області.

Перевіркою встановлено, що 16 березня у приміщенні райвідділу працівники міліції, перевищуючи службові повноваження, принижуючи людську честь і гідність, незаконно утримували чоловіка майже три години.

За результатами перевірки прокуратурою району порушено кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками зазначеного райвідділу міліції, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам громадянина за ч.1 ст.365 Кримінального кодексу України.